Венгрия снова подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто.

Он сказал: «Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя».

Говорится: «Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина не смогла добиться успеха на поле боя».

По его словам, союзникам нашей страны следует «подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Украиной военного превосходства».

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