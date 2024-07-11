Венгрия продолжает подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией

Венгрия снова подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто.
Он сказал: «Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя».
Говорится: «Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина не смогла добиться успеха на поле боя».
По его словам, союзникам нашей страны следует «подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Украиной военного превосходства».
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