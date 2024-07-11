Бенджи Грегори: умер актер из сериала «Альф» – труп нашли в машине на парковке

В возрасте 46 лет скончался американский актер Бенджи Грегори. Он прославился благодаря роли Брайана Таннера в сериале «Альф».

Подробности поведало издание TMZ.

Уточняется, что его труп обнаружили в автомобиле на парковке 13 июня.

Сказано, что в последнее время актер страдал депрессией и нарушениями сна.

Сообщается, судебно-медицинская экспертиза еще не установила причину смерти актера.

Бенджи Грегори также сыграл в сериалах «Команда А» и «Сумеречная зона».

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