Пентагон подтвердил, что США не будут воевать с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало на саммите НАТО в Вашингтоне.

Чиновник подтвердил, что США в столкновении с Россией участвовать не собираются.

Он сказал: «Мы не будем вовлечены в безрассудную войну, избранную Владимиром Путиным. Но мы будем поддерживать Украину в ее борьбе за свой суверенитет и безопасность».

Добавляется: «Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и сдерживание Альянса».

Говорится также, что после начала войны в нашей стране «НАТО стало больше, чем когда-либо».

Ллойд Остин заявил: «Наши новые союзники в Финляндии и Швеции довели количество членов альянса до 32. И обратите внимание: война Владимира Путина это не результат расширения НАТО. Путинская война – причина расширения НАТО».

Указывается, что США будут углублять сотрудничество в поддержку самообороны Украины.

Резюмируется: «Еще одним признаком нашей глубокой приверженности самообороне Украины является то, что коалиция стран неустанно работает над предоставлением Украине истребителей F-16. И сегодня президент Джо Байден вместе с премьер-министрами Нидерландов и Дании с гордостью объявляет, что передача F-16 официально начата , и Украина будет летать на F-16 этим летом».

Ранее Столтенберг объяснил, имеет ли Украина наносить удары по территории России.