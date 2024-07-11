Страны НАТО приняли декларацию по Украине в Вашингтоне

Страны-члены НАТО приняли совместную декларацию по Украине. Случилось это на саммите Альянса, который проходит в Вашингтоне.

В ней, среди прочего, сказано о том, что наша страна находится на необратимом пути к членству в нем.

В НАТО подчеркивают, что полностью поддерживают право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства.

Члены Альянса уверяют, что видят будущее Украины в НАТО.

Признается, что наша страна становится все более оперативно и политически интегрированным с Альянсом.

Информируется: «Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Добавляется, что решения Альянса и Совета Украина-НАТО, принятые на саммите, в сочетании с текущей работой членов являются мостом к членству нашей страны.

Сообщается, что члены Альянса согласились продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости.

Резюмируется: «Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда члены Альянса согласятся, и эти условия будут выполнены».

Ранее Столтенберг объяснил, имеет ли Украина наносить удары по территории России.