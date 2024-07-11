Столтенберг объяснил, имеет ли Украина наносить удары по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Прозвучало оно на саммите Альянса в Вашингтоне.
Чиновник уточнил, что наша страна имеет право наносить удары по территории России.
Было сказано, что «это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право».
Он отметил: «Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, снабжая оружием и техникой, в том числе дальнобойными ракетами, в частности, ATACMS».
При этом Йенс Столтенберг приветствовал решение США уменьшить ограничения на применение дальнобойных ракет на территории России, так как та вновь атаковала Харьковскую область и боевые действия стали идти практически по линии фронта.
Ранее Боррель резко высказался по поводу войны в Украине.