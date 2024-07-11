Президент Словакии рассказал, каким должен быть мир для Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини высказался по поводу войны в Украине. Произошло это на саммите НАТО в Вашингтоне.

Политик сказал: «Поддержка мира не означает поддержку агрессора. Решение по этому вопросу должна принять Украина. Но справедливый и устойчивый мир, приемлемый для Украины, крайне необходим. Справедливым и устойчивым миром может быть только мир, основанный на международном праве, который я хочу подчеркнуть, призван защитить мир, разрушенный российской агрессией».

По его словам, до тех пор, пока мир не вернется в Европу, Альянс должен выполнить свою главную задачу и обязанности.

Глава государства резюмировал: «Он должен быть гарантом мира, оставаясь при этом верным своему предназначению оборонительного Альянса».

Ранее Боррель резко высказался по поводу войны в Украине.