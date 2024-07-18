Американцы опровергли миф об интервальном голодании

Эксперты из университета Иллинойса в США поведали о том, вредно ли интервальное голодание. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое похудение не приводит к потере мышечной массы, повышенному потреблению сахара и кофеина, расстройствам пищевого поведения и нежелательным изменениям гормонального фона.

Поясняется, что в соответствии с ним нужно придерживаться любого из различных графиков приема пищи, в рамках которого периоды голодания чередуются с употреблением завтрака, обеда, ужина и перекусов в определенное время.

Ученые хотели разузнать, безопасно ли следовать такой системе похудения.

В ходе опыта американцы провели мета-анализ более ранних научных работ на эту же тему.

Исследователи оценивали эффективность снижения веса и изменения состояния здоровья у добровольцев, соблюдающих интервальное голодание.

В результате оказалось, что уровни потребления сахара, насыщенных жиров, холестерина, клетчатки, натрия и кофеина не меняются на интервальном голодании по сравнению с обычной схемой питаниея.

Информируется, что процентное соотношение потребляемой энергии в виде углеводов, белков и жиров также остается сходным. Это значит, что интервальное голодание не способствует ухудшению качества рациона и появлению тяги к сладким и жирным продуктам.

Оказалось, что интервальное голодание не может спровоцировать развитие анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения у здоровых людей.

Впрочем, как сообщается, людям, которые ранее сталкивались с такими патологиями, а также подросткам, лучше подобрать другую диету из-за повышенной психической уязвимости.

Кроме этого удалось узнать, что интервальное голодание само по себе не способствует потере мышечной массы.

Резюмируется, что определенное ее количество будет разрушаться из-за дефицита калорий, а не типа диеты. Периодическое голодание не может оказывать влияние на гормональный фон. Оно безопасно для фертильности и либидо.

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