Ученые выяснили о женщинах пикантную деталь

Международная группа экспертов из США и Великобритании выяснила о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что размер груди и другие физические характеристики способны оказывать влияние на конкурентное поведение среди них.

Указывается, что женщины более склонны использовать уничижительные тактики по отношению к соперницам с объемным бюстом.

Для опыта отобрали 114 студенток из Техасского университета A&M. Средний возраст участниц составил 24 года, а выборка включала как одиноких женщин, так и тех, кто состоял в отношениях.

Подопытным продемонстрировали серию из дюжины изображений, показывающих вариации размера груди с первого по четвертый (A,B,C и D).

Девушек попросили оценить вероятность проявления вербальной и косвенной агрессии по отношению к женщинам на представленных иллюстрациях.

Сообщается, что вербальная агрессия включала такие действия, как крики или оскорбления, в то время как косвенная агрессия представляла собой сплетни или распространение слухов.

Кроме оценки изображений добровольцы заполняли шкалу внутриполовой конкуренции, которая измеряет общую склонность человека к конкуренции с представителями того же пола.

Информируется, что женщины чаще всего прибегали к конкурентному унижению (то есть словесной и косвенной агрессии) по отношению к обладательницам груди размера D, за которыми следовали обладательницы груди размера C.

В то же время добавляется, что женщины с грудью размера A и B реже становились объектами такого конкурентного поведения.

Подчеркивается, что это указывает на то, что более внушительный бюст воспринимается как более серьезная угроза в контексте конкуренции.

Резюмируется, что полученные результаты согласуются с эволюционными теориями, предполагающими, что физические характеристики, связанные с плодовитостью и репродуктивной ценностью, служат ключевыми факторами борьбы за партнера.

Ранее была названа пикантная опасность стресса для мужчин.