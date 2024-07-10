Ракетный удар по Киеву: число жертв выросло

Растет число жертв и пострадавших в результате ракетного удара по Киеву, который произошел утром понедельника, 8 июля. Появились новые страшные цифры.
Их приводит глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Известно уже о 34 жертвах налета.
Сказано, что в больнице «Охматдет» погибли два человека, в жилом доме по улице Владимира Сальского – 14 людей, из которых пятеро детей, в бизнес-центре «Доминион» – семь человек, в клинике «Адонис» – девять человек.
Кроме этого возле станции метро «Лукьяновская» погибли два человека.
Всего пострадал 121 человек, в том числе 10 детей.
Информируется, что в результате оперативных действий спасателей 10 человек удалось спасти. Из них трое это дети.
Говорится, что к ликвидации последствий во всех районах привлекалось 798 человек и 185 единиц техники.
Повреждения и разрушения получили 129 зданий.
Было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3 380 квадратных метров.
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