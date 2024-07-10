Ракетный удар по Киеву: число жертв выросло

Растет число жертв и пострадавших в результате ракетного удара по Киеву, который произошел утром понедельника, 8 июля. Появились новые страшные цифры.

Их приводит глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Известно уже о 34 жертвах налета.

Сказано, что в больнице «Охматдет» погибли два человека, в жилом доме по улице Владимира Сальского – 14 людей, из которых пятеро детей, в бизнес-центре «Доминион» – семь человек, в клинике «Адонис» – девять человек.

Кроме этого возле станции метро «Лукьяновская» погибли два человека.

Всего пострадал 121 человек, в том числе 10 детей.

Информируется, что в результате оперативных действий спасателей 10 человек удалось спасти. Из них трое это дети.

Говорится, что к ликвидации последствий во всех районах привлекалось 798 человек и 185 единиц техники.

Повреждения и разрушения получили 129 зданий.

Было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3 380 квадратных метров.

Ранее Байден дал Украине громкие обещания.