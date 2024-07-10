Стало известно, какие именно системы ПВО получил Украина от НАТО

НАТО поможет Украине системами ПВО. В Альянсе поведали, какими именно.

Сообщается: «Коллективно мы предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО, в том числе дополнительные батареи Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров для обеспечения работы дополнительной батареи, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии».

Уточняется, что тактические системы ПВО, которые получит наша страна от США и союзников в ближайшие месяцы, включают комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Ранее Байден дал Украине громкие обещания.