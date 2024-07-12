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Новости > Китайцы озвучили диету для крепкой психики

Китайцы озвучили диету для крепкой психики

Александр Панько
12.07.24 12:07
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Китайцы озвучили диету для крепкой психики

Эксперты из Медицинского колледжа Сучжоуского университета в Китае рассказали о диете для крепкой психики. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что диета EAT-lancet (или же Диета Планетарного Здоровья) уменьшает риск развития тревоги и депрессии.

Сообщается, что базу диеты составляют продукты растительного происхождения и скромные порции постного мяса, рыбы, птицы, яиц и пищи на основе молока.

В проведенном опыте участвовали 180 446 людей, средний возраст которых составил 56 лет.

Информируется, что в течение 24 часов они должны были фиксировать в дневниках питания количество и тип употребляемых продуктов, а после этого предоставить данные исследователям, которые оценивали рацион каждого участника и выясняли, соответствует ли тот рекомендациям диеты EAT-lancet.

Говорится, что такой вид питания предусматривает ежедневное употребление 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов, 50 граммов орехов, 57 граммов бобовых и 232 грамма цельнозерновых продуктов.

Уточняется, что количество постного мяса ограничивается 14 граммами в день, рыбы – 28 граммами, а молочных продуктов полагается есть не более 250 граммов.

Добавляется, что в соответствии с EAT-lancet серьезные ограничения также накладываются на кондитерские изделия и фастфуд.

Наблюдение за участниками эксперимента длилось двенадцать лет.

Сказано, что за это время было выявлено более 11,5 тысяч новых случаев тревоги и депрессии.

В результате выяснилось, что более тщательное следование рекомендациям EAT-lancet (особенно касающихся употребления овощей) коррелировало со снижением риска развития этих расстройств.

Заявляется, что получение одного балла по диетической шкале EAT-Lancet снижало вероятность депрессии, тревоги и их совокупного возникновения на 5,1%.

Резюмируется, что чем больше баллов набирал участник, тем выразительнее проявлялись защитные свойства диеты.

Ранее популярный диетолог перечислил овощи, которые следует есть на завтрак.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета, психика

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