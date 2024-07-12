Медики перечислили продукты, которые укрепляют память

Медики из клиники Мейо в США назвали продукты, которые укрепляют память. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят о том, что это ягоды, овощи, цельные злаки, бобовые, морепродукты, оливковое масло, травы и специи.

Американцы поясняют, что черника, виноград и арбуз богаты антиоксидантами, веществами, которые могут защитить мозг от окислительного повреждения и предотвратить преждевременное старение и слабоумие.

Уточняется также, что в чернике в особенности много антоцианов и других флавоноидов, которые могут улучшать работу мозга, а в арбузе высокая концентрация ликопина, то есть сильного природного вещества, защищающего клетки и укрепляющего иммунитет.

При этом указывается, что в авокадо, оливковом масле, рыбе и морепродуктах много мононенасыщенных жиров, которые улучшают функцию памяти и помогают повысить уровень хорошего, то есть не формирующего бляшек, холестерина в крови.

Сообщается, что данные продукты также богаты жирными кислотами омега-3 и витамином В12, снижающими уровень триглицеридов в крови, улучшающими здоровье сосудов, помогающими снизить кровяное давление и свертываемость крови. Такие питательные вещества тоже предотвращают потерю памяти.

Информируется, что семена какао, розмарин и мята являются богатым источником флавоноидных антиоксидантов, которые особенно важны для предотвращения повреждения сосудов оседающим на их стенках холестерином ЛПНП, защиты слизистой оболочки артерий и предотвращения образования тромбов.

Специалисты рассказали, что какао также содержит аргинин, соединение, которое расширяет кровеносные сосуды и обеспечивает лучший (в том числе мозговой) кровоток.

Добавляется, что семена кунжута выступают источником аминокислоты тирозина, которая используется для выработки дофамина, нейромедиатора, отвечающего за поддержание мозга в тонусе и остроту памяти.

Сказано и о пользе бобовых и цельных злаков.

В работе рассказывается: «Пшеничные хлопья, кускус, нут, овсянка, сладкий картофель и черная фасоль – это примеры сложных углеводов. Так как клетки мозга работают на глюкозе, полученной из углеводов, и не накапливают ее в избытке, они нуждаются в постоянном ее поступлении. Метаболизм (переработка) сложных углеводов занимает больше времени, поэтому они могут обеспечивать мозг энергией в течение длительного времени, Также они богаты фолиевой кислотой, витамином группы В, улучшающим память».

Ранее были названы витамины, дефицит которых может привести к болезни Паркинсона.