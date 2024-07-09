Стивен Кинг: легендарный писатель призвал Байдена сняться с выборов президента США

Американский писатель Стивен Кинг, известный своей поддержкой Демократической партии США и Украины, сделал неожиданное заявление. Он опубликовал его в социальной сети Х.

В нем известный автор ужастиков призвал нынешнего главу государства Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента страны.

Стивен Кинг написал: «Джо Байден был прекрасным президентом, но для него пришло время – в интересах Америки, которую он так явно любит – объявить, что он не будет баллотироваться на переизбрание».

Ранее в Белом доме рассказали, адекватен ли Байден.