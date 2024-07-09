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Новости > В Демократической партии США продолжают настаивать, чтобы Байден не участвовал в президентских выборах

В Демократической партии США продолжают настаивать, чтобы Байден не участвовал в президентских выборах

Александр Панько
09.07.24 16:42
189
В Демократической партии США продолжают настаивать, чтобы Байден не участвовал в президентских выборах

В Демократической партии США продолжают открыто говорить о том, что президент Джо Байден не должен участвовать в грядущих выборах главы государства. Заявление сделал конгрессмен Адам Смит, который занимает пост руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей.

Ранее с подобным призывом выступили конгрессмены-демократы Энджи Крейг от Миннесоты, Майк Куигли от Иллинойса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса.

Политик сказал: «Если президент продолжит свою кампанию, это будет ошибкой».

Демократ подчеркнул: «Джо Байден должен уступить место сейчас, чтобы мы могли найти нового кандидата, который поставит нас в максимально сильную позицию для победы над Дональдом Трампом в ноябре».

Адам Смит признался: «Я все равно на сто процентов поддержку его, если он будет участвовать. Но ни одному кандидату не причитается еще один срок пребывания в должности исключительно на основании былых заслуг».

Ранее терапевт Байдена сделал интересное признание.

Тэги: США, мир, выборы президента США, Джо Байден

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