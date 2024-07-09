Жертвами российской ракетной атаки на Киев стали 27 человек

В ГСЧС поведали о последствиях российской ракетной атаки, которой Киев подвергся утром понедельника, 8 июля. Погибли десятки людей.
Сообщается, что жертвами стали 27 человек, в том числе четыре ребенка.
Различные ранения получили 117 людей.
Уточняется, что в процессе разбора завалов были спасены семь человек.
Сообщается также, что до сих пор продолжается ликвидация последствий на трех локациях.
К работе были привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.
Ранее Байден пообещал помочь Украине укрепить ПВО.