Жертвами российской ракетной атаки на Киев стали 27 человек

В ГСЧС поведали о последствиях российской ракетной атаки, которой Киев подвергся утром понедельника, 8 июля. Погибли десятки людей.

Сообщается, что жертвами стали 27 человек, в том числе четыре ребенка.

Различные ранения получили 117 людей.

Уточняется, что в процессе разбора завалов были спасены семь человек.

Сообщается также, что до сих пор продолжается ликвидация последствий на трех локациях.

К работе были привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Ранее Байден пообещал помочь Украине укрепить ПВО.