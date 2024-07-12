Эндокринолог объяснила, почему по утрам нужно пить воду

Российский эндокринолог Наталья Новикова посоветовала пить воду по утрам. Стало известно, для чего это нужно.

Говорится: «Первично надо пить воду с утра только потому, что она выполняет функцию запуска желудочно-кишечного тракта».

Поясняется следующее: «Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды».

Медик отмечает: «На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме».

Врач сказала, что вырабатывать привычку пить воду необходимо уже с детства.

Она рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе и первых блюд.

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