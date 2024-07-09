Байден пообещал помочь Украине укрепить ПВО

Президент США Джо Байден сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Он обещает нашей стране помочь укрепить ПВО.

Политик отметил: «На этой неделе я буду принимать президента Украины и лидеров НАТО в Вашингтоне. Я проведу встречу с Владимиром Зеленским, чтобы заявить о нашей твердой поддержке».

Глава государства добавил: «Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России».

Ранее в Пентагоне подтвердили разрешение для Украины бить по Крыму.