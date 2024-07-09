Австралийцы узнали о горбатых китах кое-что очень странное

Эксперты из университета Квинсленда в Австралии узнали о горбатых китах нечто весьма странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что первый год пандемии коронавируса был наиболее счастливым временем для горбатых китов, мигрирующих у восточного побережья Австралии.

Во время своей работы ученые использовали изображения, полученные с беспилотников, для измерения размеров и состояния тела китов, а также получили образцы жира с их боков.

После этого имеющиеся пробы исследовали в лаборатории на предмет экспрессии генов, связанных со стрессом, запасами энергии и здоровьем иммунной системы.

Полученные результаты показали существенно более низкую концентрацию гормона стресса кортизола у китов в 2021-м году по сравнению с 2020-м годом.

Сообщается, что подобные результаты подчеркивают роль мигрирующих китов как индикаторов здоровья морских экосистем Антарктики.

Резюмируется: «Восточно-австралийские горбатые киты продемонстрировали замечательную способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде, но наше исследование подчеркивает важность смягчения антропогенного воздействия, чтобы они могли продолжать процветать в наших быстро меняющихся океанах».

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