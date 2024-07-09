Ученые рассказали о вреде инсулина для диабетиков

Эксперты из института Бейкера в Австралии поведали о вреде инсулина для диабетиков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей с этим заболеванием, применяющих для лечения инсулин, риск госпитализации в связи с травмами головы и шеи, а также ожогами растет.

Во время работы ученые оценили информацию о состоянии здоровья 117 тысяч человек с сахарным диабетом и более 3,4 миллионов людей без данного заболевания.

Уточнялось также, попадали ли эти люди в больницы из-за различных травм, и по каким конкретным причинам участников госпитализировали.

Оказалось, что из общего числа 69% всех травм у людей с сахарным диабетом были связаны с падениями.

Отмечается, что падения были причиной 80% травм головы и шеи.

Сообщается, что по сравнению с общим населением у людей с сахарным диабетом первого типа риск госпитализации в связи с травмами был повышен на 60%.

Информируется, что у диабетиков, применявших для терапии инсулин, вероятность попадания в больницу с любой травмой была повышена сразу на 65%.

Добавляется, что сахарный диабет коррелировал с высоким риском получения солнечных ожогов.

Удалось установить, что причиной этому служит диабетическая нейропатия, то есть повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы, которое мешает человеку ощущать или правильно оценивать силу боли или жжения.

Резюмируется, к частым падениям и травмам может приводить гипогликемия (снижение уровня сахара в крови), диабетическая ретинопатия (ухудшение зрения), характерная для диабета низкая минеральная плотность костной ткани и сокращение объема мышечной массы в теле.

Ранее человека впервые в истории удалось вылечить от диабета.