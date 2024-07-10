Стало известно, как «вычислить» алкоголика

Нарколог Ян Гамильтон, доктор Натан Пенман и исследователь в области потребления алкоголя и табака Мелисса Олдхэм из Великобритании повели о том, как «вычислить» алкоголика. Они назвали основные признаки такой проблемы у человека.

По их словам, это постоянная усталость, снижение либидо, тревожность и частые инфекции.

Британцы говорят, что алкоголь прерывает фазу быстрого сна, которая характеризуется повышенной активностью головного мозга.

Поясняется, что она крайне важна для обеспечения памяти, обучения и творческой деятельности.

В отчете сказано: «Несмотря на то, что некоторым людям употребление алкоголя помогает быстрее заснуть, его усвоение в течение ночи повышает риск частых ночных пробуждений».

Указывается, что при скрытом злоупотреблении алкоголем можно отметить изменения в интенсивности полового влечения.

Дело в том, что алкоголь угнетает центральную нервную систему, что может сопутствовать трудностям при достижении и поддержании эрекции.

Кроме этого, сообщается, что деструктивное действие спиртных напитков на организм также проявляется оргазмической дисфункцией у женщин.

Подчеркивается, чрезмерное пристрастие к спиртному является фактором развития тревожности.

Информируется, что подобные напитки негативно влияют баланс нейромедиаторов в мозге.

Добавляется, что нейромедиаторы представляют собой важные химические вещества, которые играют ключевую роль в регуляции психического благополучия.

Говорится: «Несмотря на то, что сперва алкоголь может оказывать успокаивающее действие, обдумывание действий, совершенных в состоянии опьянения, может обострить страх и беспокойство после отрезвления».

Также признаком систематического незаметного злоупотребления спиртным выступает ослабление иммунной функции.

Разъясняется, что этанол способен снижать активность иммунных клеток, таких как макрофаги, Т-клетки и В-лимфоциты, которые необходимы для обнаружения проникающих в организм патогенов и борьбы с ними.

Алкогольные напитки также повреждают эпителиальные клетки и нейтрофилы в желудочно-кишечном тракте, нарушая целостность кишечного барьера и позволяя патогенным микробам легче просачиваться в кровоток.

Резюмируется, что алкоголь плохо влияет на выработку цитокинов, то есть белков, участвующих в запуске воспаления при вторжении патогенов, что ведет к несбалансированному иммунному ответу и повышению риска некоторых хронических заболеваний.

Ранее итальянцы объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики.