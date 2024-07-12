Эколог из США рассказал, кому в первую очередь угрожает жара

Эколог-эпидемиолог Тарик Бенмарниа из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) поведал о том, кому в первую очередь угрожает жара. По его словам, она опасна для людей с сердечнососудистыми заболеваниями или хронической обструктивной болезнью легких.

Специалист рассказал, что область мозга, называемая гипоталамусом, действует как внутренний термометр человека.

Ученый говорит, что при воздействии высоких температур он запускает в организме множество различных процессов, направленных на охлаждение.

Добавляется, что из них одним из самых главных выступает эвапотранспирация – испарение влаги с поверхности кожи в виде пота.

Американец информирует, что для обеспечения усиленного водообмена с внешней средой организм ускоряет сердцебиение и циркуляцию крови.

Он отметил: «Кровь переносит не только тепло и воду, но и кислород, необходимый для поддержания функционирования тканей и органов. В жару кровь, наполненная кислородом, в большей степени приливает к коже для сохранения усиленного потоотделения».

Также сказано: «При этом жизненно важные органы, включая мозг, могут недополучать кислород. По этой причине в жаркую погоду даже у здоровых людей может начаться легкое головокружение».

Увы, жара чрезвычайно опасна для лиц, страдающих болезнями сердца и легких.

Кроме этого, повышение интенсивности кровообращения в ответ на жаркую погоду может привести к перегрузке этих органов, и без того находящихся в состоянии стресса.

Резюмируется, что значительная часть летальных исходов в связи с жарой происходит по причине острой почечной недостаточности, инфаркта или приступов астмы.

Ранее британцы рассказали, как можно охладить города в жару.