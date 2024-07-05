Зеленский анонсировал «сильное соглашение о безопасности»

Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО 9-11 июля. Это будет «сильное» соглашение, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, он провел длительное совещание по саммиту НАТО. Президент отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех партнеров.

Он добавил, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. В настоящее время идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами.

Зеленский также анонсировал хорошие новости по противовоздушной обороне.

«Также подготовлено и новое соглашение безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру договоров безопасности. И неизменно будем укреплять. Это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО — необратимое решение», — резюмировал президент.

Напомним, Киев услышит конкретику о вступлении в НАТО.