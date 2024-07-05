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Новости > Байден заявил, что хочет… больше спать

Байден заявил, что хочет… больше спать

Александр Панько
05.07.24 09:15
142
Байден заявил, что хочет… больше спать

Президент США Джо Байден продолжает эпатировать своих соратников. Об этом, ссылаясь на источники, передает CNN.

Информируется, что на встрече с губернаторами-демократами глава государства сказал о том, что исключит из своего рабочего графика мероприятия после восьми часов вечера, чтобы иметь возможность больше спать.

Уточняется, что данная встреча прошла в Белом доме в прошлую среду.

В публикации сказано, что замечание политика о рабочем графике вызвало разочарование нескольких присутствовавших губернаторов, которых Джо Байден желал убедить в способности эффективно управлять страной еще четыре года.

Ранее Трамп сделал интересное предложение Байдену.

Тэги: США, мир, выборы президента США, Джо Байден

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