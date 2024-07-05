Трамп сделал интересное предложение Байдену

Экс-президент США Дональд Трамп сделал предложение действующему главе государства Джо Байдену. Он опубликовал его в социальной сети TruthSocial.

Среди прочего политик написал: «У меня есть ответ на вопрос о компетентности бесчестного Джо Байдена. Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны».

Республиканец добавил, что высокие рейтинги первых дебатов свидетельствуют о том, что новый формат станет еще более успешным у зрителей.

Также он ожидает, что при этом выступление без модерации даст возможность Джо Байдену более полно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения однопартийцев и избирателей в своих умственных способностях.

Дональд Трамп резюмировал, что считает такой формат отличным тестом для себя самого.

Ранее мы писали, что Трамп уверяет, что уже «сбил» Байдена.