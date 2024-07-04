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Новости > Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью

Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью

Агата Кловская
04.07.24 13:43
38
Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью

Президент Владимир Зеленский провел совещание с рядом членов правительства по вопросу решения проблем с отключением света и проблемами с мобильной связью во время этого. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, совещание было проведено с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром экономики Юлией Свириденко, министром по цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко.

«Уже есть четкие детали новых решений для украинцев — новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также стабилизации мобильной связи. Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию — создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс. В ближайшее время чиновники представят всю конкретику», — сказал Зеленский.

Напомним, в Украине продлили жесткие отключения света.

Тэги: мобильная связь, Владимир Зеленский, отключение света

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