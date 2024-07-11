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Новости > Диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью

Диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью

Агата Кловская
11.07.24 15:06
179
Диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью

Российский диетолог Алексей Кабанов предупредил о том, что овощи могут навредить здоровью. В том случае, если есть их неправильно.

Эксперт поведал: «Томат – крайне кислый продукт, который способен значительно повысить кислотность желудка. Лучше не есть помидоры натощак и не потреблять более одного в сутки».

Он говорит, что значительный вред желудочно-кишечному тракту способны нанести чеснок и лук, поэтому употреблять их стоит с особой осторожностью.

Специалист добавил: «Болгарский перец – точно нужно употреблять не более одного в день, а лучше только в запеченном виде. Людям, у которых наблюдаются заболевания печени, желчного пузыря, а также повышенная кислотность, лучше отказаться от употребления перца».

Поясняется также, что овощи в дозированном количестве приносят колоссальную пользу для организма.

Резюмируется, что все дело в клетчатке, которая выступает важнейшим элементом для правильной работы ЖКТ.

Ранее эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару.

Тэги: здоровье, мир, овощи, диетолог

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