Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины, — Шольц

Власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ASB Zeitung.

У Шольца в ходе правительственных слушаний в Бундестаге спросили, дает ли он гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине.

«Да, я даю такую гарантию. Я выступаю за это как канцлер», — ответил глава немецкого правительства.

Также у него поинтересовались, когда может быть достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией.

«По моему мнению, прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии», — подчеркнул Шольц.

Он напомнил о недавнем предложении российского диктатора Владимира Путина о «мирных переговорах», если Украина выведет своих военных с Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

По словам Шольца, это показывает, «насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну».

«Мы не будем это терпеть», — добавил канцлер.

Напомним, Шольц объяснил, в чем угроза «мирного плана» Путина.