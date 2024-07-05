В Индонезии нашли самую древнюю картину в мире

В одной из пещер Индонезии международная группа археологов обнаружила самую древнюю картину в мире. Ей не менее 51,2 тысяч лет.

Специалисты говорят о том, что наскальное изображение выполнено красной краской и показывает большое животное, напоминающее свинью, а также три человеческих фигуры.

Кроме этого сказано, что данный доисторический памятник на семь тысяч лет древнее предыдущего рекорда – рисунка со сценой охоты, найденной в другой пещере на территории Индонезии.

Археолог из университета Гриффита в Австралии Максим Обер поведал, что первобытные жители Индонезии владели умением рассказывать истории посредством искусства в доисторические времена, что заставляет переосмыслить понимание когнитивной эволюции человека.

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