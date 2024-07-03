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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лукашенко заявил о «высокой боеготовности» войск Беларуси якобы из-за ВСУ

Лукашенко заявил о «высокой боеготовности» войск Беларуси якобы из-за ВСУ

Агата Кловская
03.07.24 13:23
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Лукашенко заявил о «высокой боеготовности» войск Беларуси якобы из-за ВСУ

Военно-воздушные силы и ПВО Беларуси и России приведены в «высокую боеготовность» на границе якобы из-за «активизации» Вооруженных сил Украины. На позиции выведены ракетные комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, «мы ни в коем случае не должны допустить ни одной эскалации и обострения».

«Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация Вооруженных сил... очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим», — утверждает формальный лидер Беларуси.

Он уверяет, что в случае угрозы со стороны Украины «ответ» якобы будет «жестким и решительным».

«Я бы попросил украинцев не озорничать и не играть с огнем. Это очень опасно», — убеждает белорусский диктатор.

Напомним, в Беларуси началась «внезапная проверка» боевой готовности войск на границе с Украиной.

Тэги: Александр Лукашенко, войска, Беларусь, ВСУ

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