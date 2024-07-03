Китай по заказу РФ создает аналог иранских дронов Shahed, — Bloomberg

Китайские и российские компании вместе разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский дрон-камикадзе Shahed. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ЕС.

По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры по копированию и выпуску копии иранского беспилотника Shahed на территории КНР. А в этом году уже начали тестирование версии перед отправкой в ​​Россию.

В Европе считают, что предоставление России этих БпЛА для целей нападения пересечет черту летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерегал Запад. Там же считают, что Китай колеблется, отправлять ли в Россию целые беспилотники или частями, которые можно собрать на месте.

«Запад беспокоит то, что Китай может производить один беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия», — указывает издание.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Ранее Bloomberg News сообщало, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.

Напомним, у разведок Британии и США есть доказательства, что Китай готовит поставки оружия России.