Доллар достиг исторического максимума в Украине

Национальный банк поднял курс доллара к гривне к новому историческому максимуму. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на среду установлен на уровне 40,7476 грн за 1 доллар (+0,1063 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 14 июня — 40,6908. Курс евро завтра составит 43,6977 грн за 1 евро (+0,0124 грн).

На межбанке американская валюта подскочила на 11 копеек до 40,78-40,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек — 40,90 грн.

Напомним, МВФ назвал доллар доминирующей валютой.