Стало известно о небывалой пользе сауны для женщин

Эксперты из Массачусетского университета в США поведали о небывалой пользе сауны для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что посещение сауны является элементарным способном предотвращения развития резистентности к инсулину и ожирения, связанных с наступлением менопаузы.

Говорится о том, что наступление менопаузы, то есть прекращение менструаций у женщин, представляет собой естественный процесс, который способен сопровождаться множеством неприятных симптомов, среди которых – нарушения сна и увеличение веса.

Указывается на то, что с началом менопаузы женщины набирают в среднем более четырехсот граммов в год, при этом вес 20% из них может увеличиться на 4,5 килограмма.

В то же время информируется, что снижение уровня женских гормонов, потеря мышечной массы и естественное старение вызывают метаболические изменения в организме, приводящие к увеличению веса.

Сообщается, что такие изменения затрудняют сброс килограммов, накопленных с момента прекращения месячных.

Для того, чтобы узнать, может ли термическое воздействие оказывать положительное влияние на метаболическое здоровье, специалисты провели опыт на мышах.

Сказано, что ожиревших в ходе соблюдения специальной диеты пожилых самок этих животных поделили на две группы.

Отмечается, что первую группу регулярно помещали в специальную камеру для термотерапии с температурой 40 градусов на тридцать минут в день в течение двенадцати недель.

Вторая группа мышей тепловому воздействию не подвергалась.

В итоге оказалось, что у самок в менопаузе наблюдалось меньшее возрастное повреждение тканей по сравнению с грызунами из второй группы. Такая тепловая терапия помогла улучшить чувствительность грызунов к инсулину и скорость сжигания жировых отложений.

Поясняется, что тепло повышало активность молекулы под названием TRPV1, которая действует как канал ионов кальция в клеточной мембране.

Добевляется, что активная TRPV1 запускала усиленный процесс круговорота кальция в клетках, который стимулировал повышение расхода энергии и сжигание жира.

Резюмируется, что тепловая терапия может быть полезной и для людей, особенно для женщин, которые плохо справляются с физическими нагрузками.

Ранее стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности.