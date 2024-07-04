Стало известно о небывалой пользе сауны для женщин

Эксперты из Массачусетского университета в США поведали о небывалой пользе сауны для женщин. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что посещение сауны является элементарным способном предотвращения развития резистентности к инсулину и ожирения, связанных с наступлением менопаузы.
Говорится о том, что наступление менопаузы, то есть прекращение менструаций у женщин, представляет собой естественный процесс, который способен сопровождаться множеством неприятных симптомов, среди которых – нарушения сна и увеличение веса.
Указывается на то, что с началом менопаузы женщины набирают в среднем более четырехсот граммов в год, при этом вес 20% из них может увеличиться на 4,5 килограмма.
В то же время информируется, что снижение уровня женских гормонов, потеря мышечной массы и естественное старение вызывают метаболические изменения в организме, приводящие к увеличению веса.
Сообщается, что такие изменения затрудняют сброс килограммов, накопленных с момента прекращения месячных.
Для того, чтобы узнать, может ли термическое воздействие оказывать положительное влияние на метаболическое здоровье, специалисты провели опыт на мышах.
Сказано, что ожиревших в ходе соблюдения специальной диеты пожилых самок этих животных поделили на две группы.
Отмечается, что первую группу регулярно помещали в специальную камеру для термотерапии с температурой 40 градусов на тридцать минут в день в течение двенадцати недель.
Вторая группа мышей тепловому воздействию не подвергалась.
В итоге оказалось, что у самок в менопаузе наблюдалось меньшее возрастное повреждение тканей по сравнению с грызунами из второй группы. Такая тепловая терапия помогла улучшить чувствительность грызунов к инсулину и скорость сжигания жировых отложений.
Поясняется, что тепло повышало активность молекулы под названием TRPV1, которая действует как канал ионов кальция в клеточной мембране.
Добевляется, что активная TRPV1 запускала усиленный процесс круговорота кальция в клетках, который стимулировал повышение расхода энергии и сжигание жира.
Резюмируется, что тепловая терапия может быть полезной и для людей, особенно для женщин, которые плохо справляются с физическими нагрузками.
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