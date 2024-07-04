Ученые узнали о летучих мышах кое-что удивительное

Эксперты из Тель-Авивского университета в Израиле узнали о летучих мышах кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у них была обнаружена способность к сложным видам мышления, которые до этого считались присущими лишь человеку.

Ученые занялись изучением египетских летучих собак, или нильских крыланов – вида рукокрылых из семейства крыланов, распространенного на севере Африки, Аравийском полуострове и в Средиземноморье.

Специалисты думали, что нильские крыланы должны запоминать расположение множества фруктовых деревьев, чтобы возвращаться к ним за пищей в подходящее время.

Было сказано о том, что для этого животным требуется эпизодическая память и способность к планированию, то есть продвинутые когнитивные функции, характерные для людей.

Во время опыта к ним присоединили компактный GPS-трекер с высоким разрешением, что дало возможность документировать маршруты полета и посещаемые деревья в течение многих месяцев.

В результате оказалось, что после одного дня в колонии летучие собаки возвращались к деревьям, которые они посетили предыдущей ночью. Однако когда прошла неделя, старые особи, основываясь на прошлом опыте, избегали деревьев, которые перестали давать плоды в этот промежуток времени.

Указывается, что летучие мыши были способны оценить, сколько времени прошло с момента их последнего посещения каждого дерева, и знали, какие деревья плодоносили в течение короткого времени и больше не заслуживали посещения.

Сообщается, что молодые неопытные летучие мыши не могли этого сделать, что указывает на то, что это приобретенный навык, которому нужно учиться.

По словам исследователей, все это говорит о том, что нильские крыланы планируют свои маршруты еще до того, как покидают колонию, и точно знают, куда они летят и какую пищу ищут.

Резюмируется, что практически все когнитивные функции, которые считались исключительными свойствами человека, встречаются у животных в том или ином виде.

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