Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

Агата Кловская
02.07.24 13:46
177
В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

Во власти в США поддерживают более широкое применение американского оружия для ударов Украины по территории России. Об этом сообщает Укринформ.

В частности, такую позицию высказал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то предоставляемое оружие по актуальным военным целям», — сказал он во время брифинга в рамках визита двухпартийной делегации Конгресса США в Киеве.

Майк Тернер отметил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России», — сказал конгрессмен.

В то же время, он отметил, что проблемой является увеличение производства российского оружия. Тернер считает, что для решения этого вопроса также должна быть возможность использовать военную силу.

«Одна из проблем, которая у нас есть, очевидно, является увеличение производства оружия, которое также поступает из России. Это математическая проблема, и я думаю, что для его решения также должна быть возможность использовать военную силу», — резюмировал конгрессмен.

Напомним, в Конгрессе призвали тренировать больше украинских пилотов на F-16.

Тэги: США, оружие, война в Украине

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.07.24 16:53

Тайсону Фьюри дали совет, как победить Усика

02.07.24 16:41

Стало известно, как вернуть спрятанные воспоминания

02.07.24 16:16

Пентагон следит, не отправит ли КНДР свои войска в Украину

02.07.24 15:42

Стало известно о небывалой пользе оливок

02.07.24 15:31

Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля, — СМИ

02.07.24 15:16

Си Цзиньпин приехал в Казахстан на саммит глав ШОС, где встретится с Путиным

02.07.24 14:51

В Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16, первый поступит «вскоре»

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

02.07.24 13:25

В Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

02.07.24 12:21

ВСУ озвучили потери России в июне

02.07.24 09:59

В «Укрэнерго» ответили, как графики отключения света будут действовать 2 июля

02.07.24 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

01.07.24 15:46

Правительство прогнозирует замедление роста экономики

01.07.24 15:30

Уволен заместитель генпрокурора Вербицкий

01.07.24 15:26

Россия «открыта к диалогу» с Украиной, — Кремль

01.07.24 10:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 543 810 солдат

28.06.24 11:38

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 22:44

Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 16:48

В Украине стартовала уборка урожая зерна

26.06.24 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 538 060 солдат

26.06.24 16:28

Австралийцы придумали хитрый способ вычислять пьяных водителей

26.06.24 12:30

Канадцы раскрыли пикантный секрет измены

28.06.24 16:30

Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

27.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

Фото и Видео
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.