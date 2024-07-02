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Новости > В Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха

В Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха

Автор: «Фраза»
02.07.24 13:25
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В Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха

Укргидрометцентр предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве из-за жары.

«В течение суток в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что будет негативно влиять на самочувствие людей. Жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

В это время рекомендуют почаще пить воду, проводить влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парковых зонах и вообще как можно дальше от автомобильных и железных дорог.

Напомним, в Киеве подвели климатические итоги июня — было жарче нормы.

Тэги: Киев, воздух, жара

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