В Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха

Укргидрометцентр предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве из-за жары.

«В течение суток в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что будет негативно влиять на самочувствие людей. Жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

В это время рекомендуют почаще пить воду, проводить влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парковых зонах и вообще как можно дальше от автомобильных и железных дорог.

Напомним, в Киеве подвели климатические итоги июня — было жарче нормы.