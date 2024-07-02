В Одессе несовершеннолетняя случайно застрелила военного из автомата

В Одессе 17-летняя девушка во время застолья застрелила из автомата военнослужащего. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Указано, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Двое военных 23 и 24 лет пригласили к себе в гости девушек 17 и 20 лет.

Во время хмельного застолья девушка помоложе изъявила желание попробовать разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и — произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте, говорится в сообщении.

С места преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами для него, гильзы, два пистолета и направили их на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности (ч.1 ст.119 УК Украины). Также выясняются основания наличия и хранения автомата по месту жительства.

В свою очередь, издание Думская сообщает, что трагедия произошла в съемной квартире в Чудо-городе. Погибший был десантником. А автомат принадлежал его товарищу, который не сдал оружие после возвращения из командировки.

Напомним, в Киеве военный застрелил двух сослуживцев.