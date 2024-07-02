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Новости > Блинкен объяснил видение Вашингтона победы Украины

Блинкен объяснил видение Вашингтона победы Украины

Александр Панько
02.07.24 11:39
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Блинкен объяснил видение Вашингтона победы Украины

Сильная, успешная Украина, которая будет интегрирована с Западом, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом планах, уже станет значительным успехом для Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Украины и Запада разное понимание победы.

Госсекретарь подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на возможности сдерживать врага и защищаться от российской агрессии.

«Президент Байден проложил путь к тому, чтобы более 30 стран согласились вести переговоры с Украиной о двусторонних соглашениях по безопасности в течение десяти лет. Эти соглашения также говорят Владимиру Путину, что он не может переждать Украину, не может переждать всех партнеров Украины. В то же время Украина развивает собственную оборонно-промышленную базу таким образом, чтобы она могла самостоятельно себя обеспечивать», — сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что многое зависит от экономики и подчеркнул, что США облетят все возможное, чтобы украинская экономика не только выстояла, но и привлекала новых инвесторов, которые помогут отстроить страну.

«Теперь, конечно, как для военного потенциала, так и для экономического потенциала, вы должны убедиться, что у вас есть противовоздушная оборона, чтобы попытаться защитить территории, в которые вы делаете инвестиции. Мы управляем этим. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, поскольку на следующей неделе мы дойдем до саммита НАТО», — сказал он.

Он также подчеркнул, что тот факт, что Европейский Союз открыл процесс вступления Украины, наилучшая гарантия того, что Украина будет продолжать проводить необходимые реформы для укрепления и углубления своей демократии.

«Конечным результатом является успешная страна, которая, будучи самостоятельной и сильной, станет сильнейшим ответом Владимиру Путину», — подытожил Блинкен.

Известно, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее западные партнеры, Европа и США могут иметь разное представление о том, что такое победа в войне. По мнению Зеленского, то, что западные партнеры начали помогать Украине в начале полномасштабного вторжения и не допустили полной оккупации Украины и являются для них победой. Он отметил, что все боятся, что будет с Россией без Путина, все боятся, может ли она остаться такой, как есть, а не стать еще хуже.

Украинский лидер подчеркнул, что разговоры о границах 1991 года — это не просто победа для Украины. Это способ поставить агрессора на место и историческую победу всего мира, чтобы не было возможности возвращения агрессии.

Напомним, Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине.

Тэги: США, Украина, Энтони Блинкен

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