В июле Украина может получить еще больше сил для защиты неба, — Зеленский

Украина может усилить свою противовоздушную оборону в течение июля. Проходят переговоры с партнерами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня, 1 июля, провел несколько совещаний с командами Офиса президента и Министерства иностранных дел.

«Мы детально прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны», — отметил Зеленский.

По его словам, украинские власти четко видят, что нужно реализовывать в переговорах с партнерами, в первую очередь с американскими.

Напомним, Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте.