Впервые за 193 года: в легендарный британский мужской клуб приняли первых женщин

Впервые за 193 года легендарный британский мужской Гарриковский клуб принял в свои ряды женщин. Это актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс.

Сообщается, что Гарриковский клуб назвал Джуди Денч и Шан Филлипс выдающимися членами.

Стоит добавить, что их кандидатуры озвучили во время ежегодного общего собрания клуба, которое прошло накануне в понедельник, 1 июля.

Примечательно, что до вчерашнего дня ни одну женщину не пускали даже в здание клуба, если ее не приглашал и не сопровождал по зданию мужчина.

Следует уточнить, что изменение политики клуба произошло в мае после голосования за допуск женщин.

То голосование было основано на юридической формальности.

Эксперты говорят: «Хотя ряд женщин, занимавших руководящие должности в Великобритании, были немедленно номинированы в качестве потенциальных членов, процесс вступления в состав клуба может занять от двух до пяти лет. Это вызывает обеспокоенность тем, что, несмотря на голосование, клуб не примет своих первых женщин до 2026-го года».

Справка :

Гарриковский джентльменский клуб был основан в 1831-м году и назван в честь английского актера Дэвида Гаррика.

Заведение было учреждено для покровительства драматическому искусству. Оно расположено в западной части Лондона Вест-Энд, где сосредоточена театральная жизнь.

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