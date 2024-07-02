НАТО назначит ответственного за помощь Киеву

Североатлантический альянс в ближайшее время планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соответствующее решение будет официально объявлено на предстоящем 11 июля саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Отмечается, что высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве будет сосредоточен на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке.

«Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, которое создается в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск», — отмечает издание.

Напомним, в США рассказали, каким видят путь Украины в НАТО.