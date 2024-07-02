Кличко предрек, какая зима ждет киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какая зима ждет жителей украинской столицы. Его слова приводит пресс-служба КГГА.

Чиновник говорит, что город готовится к отопительному сезону, который может быть сложным, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.

Градоначальник отметил: «Сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование».

Добавляется: «При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. столицы уже реализовали более 670 таких проектов и продолжают их внедрять».

Также сообщается, что с середины мая перекладывают наиболее изношенные участки теплосетей.

Сказано: «В этом году заменят еще 55 километров труб. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра».

По его словам, в планах отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.

Информируется, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы.

Кроме этого, более 50 передвижных миникотельных разместят в больницах, роддомах и важных социальных объектах.

Виталий Кличко рассказал, что в городе утвердили Концепцию энергетической устойчивости столицы: прорабатывают строительство двух ТЭЦ на разных берегах Киева, которые будут функционировать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов.

Ранее в ДТЭК рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от света.