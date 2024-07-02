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Новости > Гольдберг из гольф-клуба GolfStream приютил российские войска на Киевщине, - СМИ

Гольдберг из гольф-клуба GolfStream приютил российские войска на Киевщине, - СМИ

Автор: «Фраза»
02.07.24 06:52
289
Гольдберг из гольф-клуба GolfStream приютил российские войска на Киевщине, - СМИ

Согласно материалам журналиского расследования (предполагается целый цикл материалов) одиозный украинский банкир Лев Гольдберг содействовал российским войскам и помогал им в наступлении в Киевской области и для этого он предоставил оккупантам в пользование свой гольф-клуб GolfStream.

Издание «Проблематик» сообщает, что элитный гольф-клуб GolfStream был построен в 2013 году и располагается в поселке Гавронщина Макаровского района под Киевом. До последнего времени он являлся основной площадкой для проведения украинских и международных турниров по гольфу под эгидой Всеукраинской Федерации Гольфа.

Далее издание пишет следующее:

«До сегодняшнего дня клуб был отмечен в СМИ лишь тем, что приватизация земель, на которых он располагается, незаконна. В 2008 году участки, которые получили «обычные украинцы» для якобы ведения хозяйства, передали землю компаниям «Карон Парон» и «Ландин». Владельцем этих компаний является Гольдберг Лев Самуилович вместе со своим другом Козеровским Аркадием Абрамовичем, который позже также стал одним из владельцев «Гольфстрима». Вообще с партнерами Гольдберга все очень интересно. Если проследить какие компании кому принадлежат и с кем связаны, можно выйти на настоящий государственный заговор.

На даный момент клуб закрыт и пока его функционирование стоит на паузе. А все из-за прихода «освободителей». 24 февраля 2022 года каждый украинец проснулся от взрывов и сообщений о начале большой войны. Через несколько дней, 27-го числа, оккупанты уже стояли под Киевом. Одно из подразделений захватило территорию гольф-клуба GolfStream и разместило там свой штаб. По словам очевидцев, незадолго до вторжения россиян владелец клуба Лев Гольдберг предупредил сотрудников, находящихся на территории «Гольфстрима», о предстоящих событиях и приказал им не сопротивляться оккупантам и выполнять все их требования. Из наших источников также стало известно, что захватчики прекрасно ориентировались на территории клуба и зашли уже с готовым планом размещения. Так, словно им кто-то заранее подготовил план и инструкции. Офицерский состав разместился в клубных домах, предназначенных для гостей, а на нижних этажах поставили технику, из которой кошмарили все близлежащие села.

Несколько гольфистов в порыве остановить продвижение российских войск сдали все слабые места гольф-клуба и дали наводку для нашей артиллерии, чем помогли ЗСУ отбросить врага и уничтожить его. После освобождения «Гольфстрима» на место событий начали приезжать СМИ и снимать сюжеты про «пострадавший» клуб. За месяц оккупации был убит один охранник — в первый день вторжения. Все остальные сотрудники остались целыми и невредимыми. А буряты даже решили не уносить с собой технику как трофеи. Им приглянулись только мячики для гольфа.

На сегодняшний день известно, что после освобождения GolfStream так и не открыл свои двери для гольфистов. По официальной версии в связи с тем, что на территории клуба находиться небезопасно из-за большого количества снарядов, а разминирование клуба «не на часі». Но мы узнали, что это скорее обусловлено тем, что игроки в курсе реальных обстоятельств и просто больше не хотят, чтобы их имена хоть каким-то образом ассоциировались с названием GolfStream.

Задолго до этих событий владельца GolfStream Льва Гольдберга подозревали в связях с ФСБ и российским криминалитетом. Недавно обанкротившийся «Артем-Банк» принимал активное участие в постройке «Гольфстрима». А еще он занимался отмыванием российских денег. И принадлежал не кому иному, как Гольдбергу. D Украине на тот момент было сосредоточено около 100 миллиардов «российских» долларов. Думаю, маржа для банка (и его владельца) с этих денег была приличная. Помимо этого, подконтрольные «Артем-Банку» обменники начали втюхивать украинцам подозрительные «стиранные» купюры именно в тот момент, когда Гиркин и Ко пришли на Донбасc. Dсе читатели помнят, как в то время у нас начали курсировать гривны из ДНР и ЛНР. Похоже, что именно через эти обменники часть таких денег к нам и попадала. За время такого успешного сотрудничества Гольдберг и его семья смогла наладить отличные связи с российской верхушкой. Теперь становится более понятным решение владельца предоставить свой клуб в качестве базы для рашистов».

А далее издание сообщает следующие факты:

«Гольф — не просто игра или спорт. Это целая культура. Взмахи клюшкой, мячики в лунках, размеренные проходки по полю, неформальное общение с партнерами по игре. В такие моменты можно расслабиться, получить удовольствие от игры, обсудить интересующие вопросы. Наверное, именно из-за этого гольф считается игрой политиков. А в нашем случае — дипломатов.

В „Гольфстриме“ до вторжения проходил ежегодный международный турнир Diplomatic Golf for Good, в котором принимали участие дипломаты из почти двух десятков стран. Как сказал Андрей Шевченко, который является одним из членов правления Всеукраинской Федерации Гольфа (кстати, как и Гольдберг, а также небезызвестный Никонов. При этом правит „парадом“ Хомутынник): „Diplomatic Golf for Good“ стал площадкой для неформального общения между представителями различных государств, содействием дружбе и спортивному партнерству среди народов мира».

Дипломаты собирались ежегодно на турнире и в неформальной обстановке обсуждали рабочие вопросы. Сначала на поле, а потом и в шикарном ресторане, который находится на территории клуба. И уже за закрытыми дверями можно было обсудить все без политеса. Под пристальным надзором камер, которые еще и пишут аудио. Знал ли владелец клуба, о чем говорили его важные гости? Думаю, знал. Знал, и похоже, сливал информацию своим дорогим русским друзьям, которых он затем пригласил захватить нашу страну».

Тэги: Андрей Шевченко, ЛНР, ДНР, Лев Гольдберг, гольф-клуб GolfStream, Гольдберг Лев Самуилович, Козеровский Аркадий Абрамович, гольф-клуб Гольфстрим, Артем-Банк, турнир Diplomatic Golf for Good, Гиркин, Всеукраинская Федерация Гольфа, Карон Парон, Ландин

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