Россияне сбросили на свою территорию еще девять ФАБов и ракету, — СМИ

Еще девять ФАБов и одну ракету Р-77 случайно сбросили российские войска на Белгородскую область РФ за последние четыре дня, повреждено пять домов. Об этом, ссылаясь на собственные источники информации, пишет российский независимый ТГ-канал Astra.

«За 28 июня в регионе нашли сразу четыре ФАБ: в районе сел Крутой Лог, Новая Таволжанка, Доброе и возле жилого дома не улицы Виноградная в селе Крутой Лог. Во всех четырех случаях никто не пострадал. 29 июня в поле в Шебекинском городском округе, в 5 километрах от поселка Маслова Пристань впервые обнаружили ФАБ-3000. Авиабомба взорвалась. Поскольку падение произошло в поле, жертв и пострадавших удалось избежать», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в тот же день ФАБ-250 упала возле жилых домов в поселке Разумное.

«Повреждены пять жилых домов, пострадавших нет. В этот же день в поле в районе села Камызино упала российская ракета Р-77. Никто не пострадал», — сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

А 30 июня ФАБы обнаружили в селе Пристень в поле в Белгородском районе и в районе села Бочковка. Пострадавших тоже не было.

«Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло как минимум 119 за март, апрель, май и июнь 2024 года», — сообщает издание.

Напомним, Россия с марта сбросила на собственные территории более 100 авиабомб.