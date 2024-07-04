Стало известно, как можно повредить нервы буквально на ровном месте

Как оказалось, нервы можно повредить на ровном месте. Об этом пишет специализированное издание Muscle&Nerve.

Так, в публикации говорится, что повторяющиеся движения на работе часто приводят к повреждению нервов.

Специалисты говорят, что нередко травмы нервов происходят при несчастных случаях на работе или в автомобильных авариях.

Впрочем, по их словам, постоянная травматизация нерва на работе менее изучена.

Указывается, что работники ручного труда часто получали травмы нервов.

Поясняется, что их обязанности включали подъем тяжелых объектов, удары и частые приседания, а также использование вибрирующих инструментов.

Увы, но многие люди не понимали, что движение травмирует их нервы.

Информируется, что многие из этих травм представляют накопительное повреждение без явного момента травмы. Например, использование отбойного молотка в течение многих лет может привести к оцепенению рук с утра.

Сообщается, что анатомические отличия могут объяснить, почему одни работники получают травму нерва, а другие нет. Поэтому каждая травма уникальна.

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