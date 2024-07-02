У Цукерберга возникли серьезные проблемы с европейскими властями

У американского миллиардера Марка Цукерберга возникли серьезные проблемы. Еврокомиссия вынесла предупреждение его компании Meta за ее политику платной подписки на сервисы без рекламы в Instagram и Facebook, а также за сбор персональных данных.

В официальном сообщении говорится о том, что компания также может получить крупный штраф после завершения расследования в марте 2025-го года, который может составить от 10% до 20% от мирового оборота компании, а также другие ограничительные меры вплоть до наложения обязательства о продаже бизнеса в ЕС.

Еврокомиссия сообщает, что такая практика pay or consent (плати или соглашайся) противоречит закону ЕС о цифровых рынках, так как не предоставляет пользователям альтернативного варианта использования платформ Meta без рекламы, и дает компании возможности для сбора слишком большого объема персональных данных миллионов пользователей для персонализированной рекламы в бесплатном режиме пользования сервисами.

Ранее Цукерберг анонсировал появление помощника с искусственным интеллектом в WhatsApp.