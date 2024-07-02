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Новости > Популярный диетолог из США рассказала, когда не стоит пить кофе

Популярный диетолог из США рассказала, когда не стоит пить кофе

Александр Панько
02.07.24 06:08
137
Популярный диетолог из США рассказала, когда не стоит пить кофе

Популярный диетолог из США Пунам Десаи поведала, в какое время суток не следует пить кофе. По ее словам, от напитка нужно отказаться в обед и вечером.

Специалист уверяет, что лично она сама выпивает чашку капучино строго до полудня.

Эксперт озвучила причину: «Период полураспада кофеина составляет от пяти до шести часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, не давая нам заснуть или спать».

Американка также сказала, что в долгосрочной перспективе это может привести к хроническим заболеваниям, проблемам с сердцем, почек, ожирению и депрессии.

Ранее американцы объяснили, почему некоторые люди так любят кофе.

Тэги: здоровье, мир, кофе, диетолог

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