Популярный диетолог из США рассказала, когда не стоит пить кофе

Популярный диетолог из США Пунам Десаи поведала, в какое время суток не следует пить кофе. По ее словам, от напитка нужно отказаться в обед и вечером.

Специалист уверяет, что лично она сама выпивает чашку капучино строго до полудня.

Эксперт озвучила причину: «Период полураспада кофеина составляет от пяти до шести часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, не давая нам заснуть или спать».

Американка также сказала, что в долгосрочной перспективе это может привести к хроническим заболеваниям, проблемам с сердцем, почек, ожирению и депрессии.

Ранее американцы объяснили, почему некоторые люди так любят кофе.