Швейцарцы узнали, почему Марс постоянно трясет

Эксперты из Высшей технологической школы в Цюрихе (Швейцария) узнали о Марсе кое-что новое. Они рассказали, почему эту планету постоянно трясет.

Ученые обнаружили источник постоянных марсотрясений, зафиксированных сейсмографом аппарата Mars InSight.

Они говорят, что эта планета хоть и обладает атмосферой, однако она более чем в сто раз тоньше земной, из-за чего Марс не имеет надежной защиты от падения камней из космоса.

Также, по их словам, он находится очень близко к поясу астероидов между его орбитой и орбитой Юпитера. По этой причине поблизости находится много фрагментов, что способствует высокой частоте столкновений.

Анализ полученных данных выявил, что марсианскую поверхность за год падает от 280 до 360 камней размером с баскетбольный мяч, которые создают кратеры размером более восьми метров.

При этом где-то раз в месяц более крупный метеорит образует воронку диаметром тридцать метров.

Резюмируется, что сейсмические данные от попаданий метеоритов можно использовать для изучения хронологии геологической истории Марса, а также для планирования будущих миссий с учетом метеоритных дождей.

Ранее ученые выяснили, что находится в ядре Марса.