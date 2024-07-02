Ученые призвали не воспитывать детей с помощью гаджетов

Международная группа ученых из Венгрии и Канады сообщила о воспитании детей кое-что важное. Подробности поведала профессор из университета Шербрука Кэролайн Фицпатрик.

Специалисты проанализировали эффект от использования цифровых устройств при воспитании ребенка.

Были выбраны ситуации, когда родители пытаются успокоить капризничающих детей с помощью гаджетов.

Эксперт говорит: «Мы часто видим, что родители используют планшеты или смартфоны, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он расстроен. Дети очарованы цифровым контентом, поэтому это простой способ остановить истерики, и он очень эффективен в краткосрочной перспективе».

Были оценены результаты двух исследований, проведенных с разницей в один год.

Выяснилось, что дети, которых часто успокаивали с помощью цифровых устройств, год спустя демонстрировали худшие навыки управления гневом и разочарованием.

Информируется, что смартфоны и планшеты не устраняют причины детских истерик, а ребенок должен научиться управлять своими негативными эмоциями с помощью родителей, а не отвлекаться на цифровой контент.

Ранее оказалось, злые дети быстрее стареют.