Американцы назвали причину скрытой потери слуха

Эксперты из Института исследования слуха Кресджа при Мичиганском университете в США назвали причину скрытой потери слуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что ею может быть потеря синапсов внутренних волосковых клеток внутреннего уха, то есть рецепторов слуховой системы.

Указывается на то, что скрытая потеря слуха не обнаруживается во время стандартных аудиометрических тестов, но вызывает проблемы при звуковосприятии.

Полагается, что такие нарушения вызывает потеря волосковых клеток внутреннего уха, которые служат рецепторами слуховой системы и вестибулярного аппарата у всех позвоночных.

Отмечается, что волосковые клетки получили свое название благодаря расположенным на их верхушке волоскам – стереоцилиям, похожими на антенны клетки.

Удалось выяснить, что ухудшение слуха вызывает не потеря самих волосковых клеток, а синапсов – мест контакта между этими типами клеток и нейронами.

Сообщается, что волосковые клетки преобразуют звуковые волны в сигналы, посылаемые через синапсы, в мозг.

Во время своего опыта американцы изменили экспрессию у мышей гена Ntf3, ответственного за количество так называемых слуховых синапсов.

Говорится, что первая группа грызунов была создана с целью повышения активности Ntf3, что наделило их сверхнормальным слухом.

В то же время, у животных из второй группы Ntf3 был подавлен, из-за чего количество синапсов их волосковых клеток было снижено, а слух существенно ослаб.

Информируется, что все грызуны прошли тест на предимпульсное торможение, который оценивает способность улавливать кратковременные слуховые стимулы.

Учеными было установлено, какое время потребовалось животным для того, чтобы отреагировать (испытать испуг) на громкий звуковой сигнал.

В результате выяснилось, что у мышей со сниженным количеством синапсов моторная реакция была замедленной. Животные с высокой плотностью синапсов, напротив, продемонстрировали способность обрабатывать увеличенный объем слуховой информации.

Добавляется, что потеря синапсов может быть первым звеном в цепочке процессов, сопровождающих потерю слуха. Некоторые нейродегенеративные расстройства также начинаются с такой патологии.

Резюмируется, что разработка методов лечения, направленных конкретно на восстановление синапсов, может повысить эффективность лечения глухоты и других заболеваний.

Ранее был создан чудо-препарат для восстановления слуха.