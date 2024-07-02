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Новости > Финны узнали о собаках кое-что новое

Финны узнали о собаках кое-что новое

Александр Панько
02.07.24 02:37
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Финны узнали о собаках кое-что новое

Эксперты из Хельсинского университета в Финляндии узнали нечто новое о собаках. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что появление дома щенка как правило вызывает у людей чувство радости и счастья, но хозяева животного нередко испытывают и отрицательные чувства, похожие на постродовую хандру.

Во время своего опыта ученые опросили более двух тысяч хозяев собак, которые заводили питомцев в щенячьем возрасте.

Психолог Аада Столь поведала: «Мы узнали, что владельцы молодых собак нередко впадают в так называемую щенячью хандру, которая проявляется тремя способами: тревогой, разочарованием и усталостью. Симптомы могут возникать одновременно и по отдельности».

По ее словам, мысли тревожного владельца щенка окрашены беспокойством о благополучии и развитии питомца, а также о собственной некомпетентности в уходе за своей собакой.

При этом люди могут винить себя, когда что-то идет не так, как планировалось.

Также сообщается, что разочарованный хозяин может испытывать неудовлетворенность и стресс из-за напряжения и неожиданных проблем, связанных с заботой о любимце.

Кроме этого, ему бывает трудно построить эмоциональную связь со щенком, они могут пожалеть, что вообще завели щенка, и подумать об отказе от собаки.

Резюмируется, что от щенячьей хандры страдает чуть меньше половины всех владельцев собак, а 10% из них жалуется на сильные переживания, но, в то же время, негативные чувства быстро проходят по мере взросления животного.

Ранее финны рассказали об уникальном умении собак.

Тэги: ученые, мир, наука, собаки

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